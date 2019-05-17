ورد الآن.. هجوم مسلح في إب.. ومصادر تكشف عن دور الذراع الأيمن للرئيس السابق علي عبدالله صالح فيه

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عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسلحون حوثيون مبنى إدارة أمن محافظة إب ، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على حراسة المبنى.

وقالت مصادر صحفية رصدها " المنارة نت " اليوم، يمن إن مسلحين حوثيين بزعامة ابو مالك الصقري وابراهيم الشامي مدير مكتب ابو كاظم ـ المشرف الأمني للحوثيين في إب ـ ومحمد الشيخ نائب مدير البحث سابقا، هاجموا اليوم وللمرة الثانية في أقل من 48 ساعة مبنى إدارة الأمن .

وتأتي الحادثة في ظل الصراع بين أطراف داخل المليشيا الانقلابية، طرفها الأول، مدير أمن إب المدعو "عبد الحافظ السقاف" الذي كان واحد من أبرز اذرعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والطرف الثاني القيادات الميدانية والمشرفين الأمنيين الحوثيين ، بسبب الأتاوات التي يسعى كل طرف الأستحواذ عليها دون الطرف الآخر.

وتشير المعلومات إلى أن الصراع القائم يغذيه ويدعمه مشرف مليشيا الحوثي في محافظة إب والمعين وكيلاً للمحافظة لشؤون الأمن والدفاع "صالح حاجب".

وتأتي هذه الحادثة بعد حادثة إقتحام مبنى إدارة الأمن بإب يوم أمس ،وبعد نحو أسبوع من تمرد مسلح قاده "ابو عطان" في مديرية المخادر ضد قرار إقالته من منصب مدير أمن المديرية، قبل أن يتم احتواء الموقف لاحقاً بتنفيذ القرار الصادر عن الذراع الأيمن للرئيس السابق، المتحوث السقاف.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابين، صراع نفوذ بين القيادات الحوثية الميدانية والقيادات الأمنية الشكلية انعكست سلباً على المشهد الأمني في المحافظة وأدت إلى انتشار واسع للجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية.



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