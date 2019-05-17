شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع عسكريا في أمانة العاصمة صنعاء.. واشتباكات عنيفة تندلع بين قيادات حوثية في شوارع منطقة حدة "أسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات مسلحة، فجر الجمعة 17 مايو/ايار 2019، بين عناصر من مليشيا الحوثي وحراسة منزل وكيل وزارة الداخلية التابع لها ومدير امن محافظة اب اللواء عبدالحافظ السقاف بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي لوكالة "خبر"، ان عناصر من مليشيا الحوثي هاجمت منزل اللواء عبدالحافظ السقاف الكائن في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء. واستمرت الاشتباكات لمدة نصف ساعة خلفت جرحى من الطرفين.

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