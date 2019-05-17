الشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة على مجزرة العاصمة صنعاء وتصدر توجيهات عاجلة

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عدن - ياسمين التهامي - أدانت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 6 مدنيين يمنيين بغارة لطيران التحالف استهدفت العاصمة صنعاء وسط اليمن.
وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، في تغريدتين على "تويتر": "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا".
وأضاف: "إن أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأ التمييز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية".
واعتبر "تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وقتل يوم أمس، 6 أشخاص وأصيب 71 آخرون بغارة لطيران التحالف على حي سكني في العاصمةصنعاء.
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