شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد الصورة ...بعد أيام من قصف الحوثيين لمقر تابع لشركة ارامكو ...جسم غريب يعبر الان من فوق سماء مكة المكرمة والرعب يصيب المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد يوسف الأسمري، فني المختبر بقسم الفيزياء في كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى، عبور محطة الفضاء الدولية أجواء مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، في نحو الساعة الـ7:57.

وتفصيلاً، قال "الأسمري" لـ "سبق": استغرق مرورها خمس دقائق، وظهرت من الجنوب الغربي، واتجهت نحو الشمال الشرقي كنجم لامع يعبر السماء.

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ونشرت "سبق" تصريحًا للباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق سديم الفلكي، أكد خلاله أن سماء السعودية، ودول الخليج، ستشهد مساء اليوم الجمعة بعد غروب شمس الثاني عشر من رمضان مرورًا لامعًا للمحطة الفضائية الدولية.

وقال "هندي": تظهر المحطة من جهة الجنوب الغربي الساعة الـ7:56 مساء بتوقيت السعودية، وتظهر كنجم لامع، يتحرك بسرعة، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتستمر لمدة 7 دقائق، وتتجه نحو الشمال الشرقي مارة بوسط السعودية حتى تختفي الساعة الـ8:03 مساء.

وبيّن الفلكي "هندي" أن المحطة الفضائية مشروع دولي كمختبر فضائي، تقام عليه التجارب العلمية، وسيكون على متنها أول رائد فضاء إماراتي خلال شهر سبتمبر، وهو أول عربي يزور المحطة الفضائية الدولية.