شكرا لقرائتكم خبر عن كــارثة حقيقة بمطار دبي الدولي.. وسقوط قتلى وجرحى.. وقناة المسيرة تنشر عاجل.. إليكم‘‘أول فيديو‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، امس الخميس، في حادث سقوط طائرة صغيرة الحجم في مطار دبي. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن طائرة مسح صغيرة الحجم، سقطت في المطار مساء الخميس وعلى متنها 4 ركاب”. وكانت قناة المسيرة الحوثية نشرت خبرا عاجلا عن الحادثة مرفقة بالتفاصيل.

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