شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة ..دولة خليجية تستقبل قوات امريكية ضاربة .. وصواريخ "توم هوك" الأمريكية تستعد لتوجه إلى إيران ومخاوف من حرب كبرى وشيكة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تركز الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية تفاقم الوضع مع إيران، في الخليج العربي، وقامت بإرسال سبع سفن حربية على الأقل بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وتشمل القوة البحرية العسكرية الأمريكية حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وسفينة "يو إس إس ليتي جولف"، وسفينة "يو إس إس باينبريدغ"، وسفينة "يو إس إس نيتز" و"يو إس إس ماسون".

بالإضافة إلى مدمرتين من طراز "آرلي بورك" مزودة بأسلحة صاروخية موجهة يمكنها حمل 90 صاروخ "توماهوك" القادرة على ضرب اي اهداف في ايران وصواريخ أخرى.

سواحل الامارات تحتضن قوات ضاربة

إلى ذلك، توجد قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من منطقة الخليج، سفينة إنزال "Kearsarge" والتي يمكنها أن تحمل على متنها من 20 إلى 30 طائرة مروحية، بما في ذلك أحدث القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس "إف-35بي .

طلب ترامب لدفاع الامريكية

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية عن توجيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبا إلى وزير الدفاع الأمريكي، بشأن الحرب مع إيران. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، الخميس، إن ترامب أبلغ القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد حربا مع إيران.

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وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران. وعندما سُئل إن كانت واشطن ستخوض حربا مع إيران .وقال ترامب للصحفيين "آمل ألا يحدث ذلك".

ترامب لا يملك.تفويض:

كما أعلنت الناطقة باسم مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن إدارة الرئيس الأمريكي ليس لديها تفويضا من الكونغرس بشأن شن حرب على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن بيلوسي قولها للصحفيين إن "إدارة الرئيس ترامب يجب أن تعترف بأنها لا تمتلك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران"، مضيفة أن "الإدارة الجمهورية ستقدم إحاطة سرية لكبار قادة الكونغرس المعروفين بسام عصابة الثمانية بشأن إيران في وقت لاحق اليوم الخميس".

وقال مساعد قائد الحرس الثوري في الشؤون البرلمانية العميد محمد صالح جوکار، إن الساسة الأمريكيين يفهمون جيدا أنه ما دامت إيران قوية فإنهم لن ينالوا أهدافهم الشريرة.

وقال جوكار في تصريح أدلى به خلال ملتقى "خطاب الثورة الإسلامية"، إن الاستيلاء على قلب العالم أي غرب آسيا استراتيجية جديدة لأمريكا في تحقيق أهدافها لكن قادتها يدركون جيدا أنه ما دامت إيران قوية فإنهم لن يحققوا أهدافهم، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.