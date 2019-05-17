شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تقرير سعودي خطير يطالب بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام الإيراني ويكشف الأهداف السرية لهذه الضربة( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت صحيفة Arab News (جريدة يومية سعودية دولية تصدر بالإنجليزية تهتم بالشأن السعودي والعربي

توزع في دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر أكثر الجرائد الإنجليزية انتشارا وتأثيرا في العالم العربي) بضرورة معاقبة النظام الإيراني بعمل عسكري موجع، حتى "تعرف إيران أن كل خطوة تقوم بها ستكون لها عواقب"

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية، في مقال افتتاحي اليوم “وجهة نظرنا هي أنه يجب ضربهم بشدة. يجب أن نظهر لهم أن الظروف مختلفة الآن. ندعو إلى رد فعل حاسم وعقابي على ما حدث حتى تعرف إيران أن كل خطوة تقوم بها ستكون لها عواقب. لقد حان الوقت لإيران ليس فقط لكبح طموحاتها في مجال الأسلحة النووية – مرة أخرى في مصلحة العالم – ولكن أيضًا للعالم لضمان عدم امتلاكها الوسائل اللازمة لدعم شبكاتها الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.”

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وأضافت أن “الخطوة المنطقية التالية – من وجهة نظر الصحيفة – يجب أن تكون الضربات الجراحية. لقد وضعت الولايات المتحدة سابقة ، وكان لها تأثير ملموس: ضرب ترامب سوريا عندما استخدم نظام الأسد غاز السارين ضد شعبه.”

وأدانت الصحيفة ـ التي أسسها الشقيقان السعوديان هشام حافظ ومحمد حافظ عام 1975 ـ العقوبات السلمية بشقيها السياسي والاقتصادي وقال "أنه من الواضح أن العقوبات لا ترسل الرسالة الصحيحة. إذا لم يكن النظام الإيراني معتادًا على الإفلات من جرائمه ، لكان قد أخذ العرض المقدم من الرئيس ترامب للاتصال به من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها أن تكون في صالح الشعب الإيراني نفسه.

وكما يشير الهجومان الأخيران ، يصر الإيرانيون على تعطيل تدفق الطاقة في جميع أنحاء العالم ، وتعريض حياة الأطفال في الحاضنات للخطر ، وتهديد المستشفيات والمطارات ، ومهاجمة السفن المدنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر”.

وأعربت الصحيفة في ذات الوقت أن أملها في "أن يتم استنفاد نقاط الضغط الأخرى دون اللجوء للحرب ، ولكن مع مراعاة الحاجة إلى الردع العسكري: “نحن نحترم النهج الحكيم والهادئ للسياسيين والدبلوماسيين الذين يدعون إلى استكمال التحقيقات وجميع الخيارات الأخرى قبل التوجه إلى الحرب. من وجهة نظر هذه الصحيفة ، يجب أن يكون هناك عمل رادع وعقابي حتى تعرف إيران أنه لن يتم تمرير أي عمل شرير دون عقاب. هذا العمل ، في رأينا ، يجب أن يكون ضربة جراحية محسوبة.”