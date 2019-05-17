شكرا لقرائتكم خبر عن سفير يمني يفاجئ الجميع ويعلن تأييده انسحاب هذه الدولة من التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السفير اليمني لدى المغرب، عزالدين الأصبحي، تأييده لانسحاب المغرب العربي من التحالف العربي. جاء ذلك وفق ما نقلت صحيفة “أخبار العالم المغربي” باللغة الإنجليزية. وعنونت الصحيفة خبرها عن تأييد اليمن انسحاب المغرب من تحالف دعم الشرعية بالقول، السفير اليمني يعرب عن تأييده لانسحاب المغرب من اليمن. وترددت اخبار عن نية المغرب العربي انسحابه من التحالف العربي ياليمن.

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