شاهد مالذي تم تركيبه وسط الجامع الكبير في صنعاء من أجل زعيم المليشيات الحوثية

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عدن - ياسمين التهامي - تستغل مليشيا الحوثي الانقلابية مساجد صنعاء القديمة لبث الطائفية وخدمة أجنداتهم الفكرية حيث تم تحويل أغلب المساجد من أماكن تعبد لله إلى أماكن تمجيد وبث النزعة الطائفية ومجالس للقات والأسمار دون مراعاة لحرمتها. مصادر خاصة قالت لـ"العاصمة أونلاين"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية أدخلت شاشة عرض كبيرة في الجامع الكبير بصنعاء القديمة تعرض فيها كلمة للهالك حسين الحوثي قبل أذان المغرب يومياً. وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية بعد أن منعت صلاة التراويح في مساجد صنعاء القديمة حولتها لمجالس للقات وإقامة السمرات لأتباع المليشيا. وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تقوم بتوزيع منشورات تستعطف من خلالها المواطنين لدعم المليشيا بالمال، وتحت مسميات مختلفة، كمشاريع دعم الفقراء والمساكين وإفطار الصائمين، في حين أغلقت مئات الجمعيات الخيرية التي كانت تقوم بهذه المشاريع. وبحسب مواطنين فإن مليشيا الحوثي الانقلابية تستغل عواطف الناس وأموالهم لجني أموال طائلة، تستخدمها في تمويل أجندتها ومشاريعها الطائفية وإطالة أمد الحرب الذي أشعلتها ضد الشعب اليمني منذ خمس سنوات. يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تقوم بتوزيع المنشورات الطائفية، والقاء المحاضرات التحريضية والفكرية الطائفية بشكل يومي في الشوارع والمساجد والمجالس ولم تستثني أي مكان من محاولاتها الطائفية، وفي سعي حثيث منها لتكريس الطائفية وتمزيق المجتمع اليمني.

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