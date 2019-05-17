شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار العملة اليمنية يتواصل في اسواق الصرافة الى هذا الحد مساء الجمعة 17 -5-2019 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي
(شراء)
140.5 - 141
البيع
141.5 - 141
الدولار الامريكي
(شراء)
535 - 533
البيع
537 - 538
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