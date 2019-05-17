شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار العملة اليمنية يتواصل في اسواق الصرافة الى هذا الحد مساء الجمعة 17 -5-2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء)

140.5 - 141

البيع

141.5 - 141 Advertisements الدولار الامريكي (شراء)

535 - 533

البيع

537 - 538

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