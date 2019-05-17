الحزام الأمني في الضالع يصدر بيان مهم حول معارك قعطبة وبقية الجبهات

قال الحزام الأمني في الضالع أن التخطيط والترتيب للهجوم الشامل من ثلاثة محاور لدحر مليشيا الحوثي في قعطبة.

وذكر الحزام في بيان أنه وبعد صلاة الفجر وفي يومنا المبارك الجمعه الـ 12 من رمضان انطلقت قواتنا المسلحه المشتركة بإتجاه الصفوف المتقدمة وبدأت احدى ملاحم معركة قطع النفس حيث شن الهجوم من جبهات حجر وقعطبه ومريس وبإسناد من قوة دروع وصواريخ المقاومة الجنوبية.

وأضاف:" وبعد معارك ضارية تقدمت قواتنا باتجاه قعطبه واقتحمت المدينة مع عملية تمشيط واسعه ، رافق التقدم في وسط المدينه التحام ابطال القوات المشتركة من اتجاه مريس ليفتح الطريق الذي حاولت مليشيات الحوثي قطعه من اتجاه نقيل الشيم ، من جهه حجر تقدمت قواتنا بشكل كبير بإتجاه الريبي والعبارى وتسعى للالتحام مع ابطالنا على طريق الفاخر ووادي لبحور.

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وذكر البيان:" قواتنا الباسله تحاصر معسكر العلله ولا تزال المعارك على اشدها وقتلى مليشيات الحوثي بالعشرات وتم رصد هروبهم بالاطقم والعربات وهم يحاولون لملمه قتلاهم واخفاء خسائرهم التي لاتزال باينة للعيان باتجاه الفاخر بعد الخسائر الفادحه التي تكبدوها خلال الساعات الماضية، وعطفاً على ما سبق وبناءاً على الانتصارات الساحقة التي حققتها قواتنا ، فإننا نعلن قعطبه مدينه محرره وكل القرى المحيطه بها وبمساحه تصل الى 25 كيلو متر مربع حتى اللحظة

وتؤكد قوات الحزام الامني أن لا تهاون مع كل من تعاون مع مليشيات الحوثي خلال الفترة الماضيه ، ولا عطف ولا هوادة فيمن تسببوا في قتل واصابة العديد من ابطالنا .

اختتم البيان بالقول:" وتحي القوات المشتركة كل الابطال من ابناء قعطبه الذي كانوا عند مستوى المسؤولية وشاركوا الى جانب قواتنا في تحرير مدينتهم الابيه من رجس مليشيات الحوثي