العميد طارق يشيد بتقدم القوات الشرعية ضد المليشيا في قعطبة

علق العميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية على المعارك الجارية في قعطبة بين القوات الشرعية والمليشيا الحوثية.
وبعث تهانيه في تغريدة له عبر مواقع الاجتماعي ، تويتر، للمقاتلين على تلكم الانتصارات التي حققوها في قعطبة معتبراً تلك الانتصارات مبشرات للتخلص ممن سماهم كهنوت العصر.
وأضاف جمعتكم مباركة أيها الأحرار في كل الجبهات يا رجال الرجال انتم وحدكم من يخطون بدمائهم ملامح النصر والتخلص من كهنوت العصر مدعيين الحق الإلهي لهم باستعباد الناس بعيدا عن قيم ومبادئ دين الرحمة والمغفرة والمساواة، الله أكبر فوق كيد المعتدي .
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