قبليون يهاجمون منزل العميد السقاف الحوثي في صنعاء

قالت مصادر محلية إن مسلحين قبلييين قاموا بمهاجمة منزل العميد عبدالحافظ السقاف المعين من قبل مليشيا الحوثي مدير الأمن في محافظة إب .

وذكرت المصادر أن مجموعة مسلحة من قبائل خولان هاجمت منزل العميد السقاف وتبادلت إطلاق النار مع حراسة المنزل إثر خلافات بين السقاف وبعض قبائل خولان المدعومين من قيادات حوثية رفيعة بينهم مشرف مليشيا الحوثي في إب صالح حاجب.

وأوضحت أن السقاف يرفض الإفراج عن مسلحين من خولان متهمين بمهاجمة قرية في إب والإعتاء على الأهالي ونهب ممتلكاتهم، ويسعى مسلحو خولان وقيادات حوثية للضغط على السقاف من خلال الهجوم على منزله ومحاولة اختطاف أحد أقاربه أو أفراد حراسة المنزل للمساومة بهم مقابل الإفراج عن المسلحين المحتجزين.