مركز الملك سلمان يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مأرب وصنعاء والمهرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الحادي عشر على التوالي توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.
ففي محافظة صنعاء تم توزيع الف و326 وجبة إفطار للنازحين من صنعاء إلى مخيم الخانق بمديرية نهم.
بينما تم توزيع الف و224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والأسر الفقيرة في مديريتي الغيضة وشحن بمحافظة المهرة.
أما محافظة مأرب فتم توزيع ألف و632 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين في مخيم المصنع وعلى مرضى المستشفيات وعابري السبيل وعمال الخدمات.
ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
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