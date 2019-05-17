شكرا لقرائتكم خبر عن أم يمنية تحرق قلوب اليمنيين بهذه الكلمات بعد تفاجؤها بفقدان ابناءها الأربعة في غارات جوية على صنعاء.. شاهد (القصة كاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول صحفيين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة حديث أحد الامهات وهي تتحدث بحرقة من على سرير مشفاها، وتدعى " جمالة" وهي لاتعلم فعلا بمقتل أبنائها الاربعة، إثر الغارة الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي على منزلهم بتقاطع شارع الرباط مع شارع الرقاص بالعاصمة صنعاء.

وقالت جمالة في حديثها الذي تداوله الناشطين على نطاق واسع: يارب طمني على أولادي ..

بنتي في ثاني ثانوي نجحت لا ثالث ثانوي..

الله ينتقمهم الله ينتقمهم ..

وابني في صف سادس نجح لاصف سابع ..

وطفلي الصغير في صف أول نجح وجاء الأول على زملائه يارب احفظهم ..

وابني عبدالرحمن المعاق ماعيقدر يتحمل الكبده هذه بكلها يارب لطفك من عندك يارب.

واستهدفت مقاتلات التحالف صباح الخميس، مبنى سكني في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء، أدت الى وقوع 77 شخصا بين قتيل، وفقا لاحصائية نهائية لوزارة الصحة التابعة لمليشيا الحوثي.

وقد احالت قيادة القوات المشتركة للتحالف نتائج عمليات الاستهداف بصنعاء للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لقدرات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بأمانة العاصمة صنعاء، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

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