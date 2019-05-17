شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالصورة...ظهور مفاجئ للرئيس السابق علي عبدالله صالح وسط مدينة حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مواطن حضرمي برفع صورة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على واجهة سيارته .

ويطوف الرجل بسيارته منذ أيام مدينة المكلا رافعا صورة للرئيس صالح وكتبت إلى جانبها شعارات تمجد عهده.

كان صالح قد حكم اليمن منذ 33 عام عام قبل ان تسقط نظام حكمه احتجاجات شعبية في العام 2011.

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واقدم مواطن حضرمي عصر اليوم على رفع صورة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح على سيارته.

وقال مواطنون:ان شخص رفع صورة علي عبدالله صالح على سيارته تعبيرا عن سخطه للوضع السيء الذي تعيشه البلاد منذ 2011م.

واضافوا:اثبت من جاء خلف صالح بانهم اسوأ منه الف مرة.

وهذه المرة الاولى التي ترفع فيها صورة الرئيس صالح بالمحافظات الجنوبية منذ سنوات