شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم الإقامة المميزة والمزايا التي تمنحها للمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر عن بعض قيمة رسوم نظام الإقامة المميزة والدائمة، والتي سيكون لها عوائد اقتصادية كبيرة على المملكة من بينها تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين، والحد من التستر التجاري، بما لا يزاحم المواطنين والمواطنات على الفرص الوظيفية.

وأوضحت المصادر أن رسوم الإقامة المميزة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنوياً، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ريال 213،28 ألف دولار.

وأضافت أن نظام الإقامة المميزة، يمنح المقيمين مزايا منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، ومزيد من حرية مثل حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا وممارسة الأعمال التجارية.

ومن المتوقع تمنح الجهات المختصة عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم وفق ضوابط معينة.