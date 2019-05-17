شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رسمية للرئيس هادي بمغادرة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، دعوة رسمية من نظيره الأذري إلهام علييف، للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز المقرر انعقادها في العاصمة باكو، خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر القادم.

جاء ذلك في رسالة تسلمها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، خلال لقائه مع سفير أذربيجان غير المقيم لدى اليمن شاهين عبداللاييف، تضمنت دعوة الرئيس الاذربيجاني لفخامة الرئيس للمشاركة في القمة.

