شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة بريطانية تتعرض لموقف محرج على الهواء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت مذيعة بريطانية، لموقف محرج أثناء تقديمها البرنامج على الهواء مباشرة. وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تمزقت ملابس المذيعة البريطانية، سوزانا ريد، المقدمة في برنامج "جود مورننيج بريتان"، فاضطرت للخروج من الأستوديو، لتغيير ملابسها، لتعود مرتدية فستانا آخر. وكشف زميلاها جون ستابليتون، وكيت جاراواي، عن حقيقة ما حدث خلال غياب "ريد"، خلال البث الحي للبرنامج الشهير، في طريقة لتدارك ما حدث. شاهد الفيديو بنسخ الرابط البى يوتيوب..

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