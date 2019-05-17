شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تكشف تفاصيل عملية الاغتيال الذي تعرص لها محمد علي الحوثي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا عضو مايسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، من أكثر من خمس محاولات اغتيال تعرض لها خلال فترة زمنية متقاربة.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية نقلت عن مصادر يمنية لم تسمها القول إن الحوثي نجا من أكثر من خمس محاولات اغتيال استهدفته خلال فترات زمنية متقاربة لا تتجاوز العام"

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وأوضح المصدر، أن المدة القليلة التي قضاها المشاط في المجلس حاول خلالها اغتيال محمد علي الحوثي مرارا، منذ المحاولة الأولى أثناء توجهه إلى مكان تجمع قبلي في محافظة عمران بعد شهرين من تعيين المشاط، حينما تعرضت سيارته لوابل من الرصاص من جانب أشخاص مجهولين، إلا أن الحوثي لم يصب بأذى، بينما أصيب مرافقون له، وقتل قائد إحدى المركبات في الموكب.

وأشار المصدر إلى أن المحاولة الثانية كانت في أواخر شهر يناير 2019 حينما اصطدمت سيارة عمداً بعربة محمد الحوثي في منطقة غثيمة بمحافظة عمران ونقل محمد الحوثي إلى المستشفى.

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وقال المصدر إنه عقب تعيين محمد علي الحوثي عضوا بالمجلس السياسي خلال فترة لم تتجاوز الشهرين تعرض حتى الآن لثلاث محاولات اغتيال متتالية أبرزها، عندما كان موكبه يسير في شارع الدائري الغربي بصنعاء، وتعرض لوابل من الرصاص مما جعل الحوثي يغير الاتجاه بطريقة سريعة إلى داخل أحد الأحياء المجاورة.

وأضاف أنه بعد أسبوع واحد من تلك المحاولة تعرض محمد الحوثي لاعتداء في أحد مقايل القات قتل خلاله شخصان، بينما كانت المحاولة الأخيرة قبل أيام في شارع القصير داخل صنعاء، عندما كان في زيارة لأحد الأشخاص في منزله، وعند مغادرته سمع أصوات إطلاق نار في ذلك الموقع.

وأشار المصدر إلى أن القلق المتزايد لدى المشاط من نفوذ الحوثي وانفراده بالقرارات عقب تعيينه جعلته يخطط ويدبر لتصفيته، ودفع مبالغ كبيرة لتنفيذ تلك العملية، خصوصاً بعد تعيينه عضوا في المجلس، لافتاً إلى أن العلاقة بين محمد الحوثي والمشاط ليست على ما يرام.

وكشف المصدر أن هناك مخططا لإزاحة مهدي المشاط قريبا جدا، خصوصاً أن محمد الحوثي تذمر، مؤخرا، منه ونبه إلى اتخاذ القرار إذا لم يتم استبعاد المشاط الذي يصفه دائما بالضعيف والعاجز عن إدارة المجلس السياسي وسبب له الكثير من الانتكاسات للجماعة.