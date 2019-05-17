شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان .. يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا.. يسعد جميع السعوديين والمقميين في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنفاذًا لأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي لقى ترحيبًا واسعًا بين السعوديين والوافدين، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبمتابعة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ أطلقت مديرية سجون منطقة الجوف سراح 146 سجينًا من سجناء الحق العام.

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف،- حسب صحف محلية- أن لجان العفو بالمنطقة؛ لا تزال مستمرة بأعمالها حيال تطبيق تعليمات العفو الكريم على قضايا السجناء التي تَرِد تباعًا من المحاكم الشرعية، وجهات التنفيذ لدراستها وتطبيق تعليمات العفو بشأنها.

وأشار إلى أن لجنة العفو المركزية بالمنطقة، ولجان العفو الفرعية بالمحافظات قد باشرت أعمالها بتوجيه من أمير منطقة الجوف فور وصول الأمر الملكي الكريم؛ حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد لذلك.

ورفع المشمولون بالعفو، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية ، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.



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