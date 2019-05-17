شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتل ابنته بثلاث طعنات حتى الموت بعد يوم من تخرجها من الثانوية العامة لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد والد القتيلة هنرييت قرا (19 عاما) من مدينة الرملة بفلسطين، يوم الأحد.

ونسبت النيابة للمتهم سامي قرا (59 عاما) تهمة قتل ابنته الوحيدة، هنرييت، طعنا حتى الموت، بعد يوم واحد من احتفالها بإنهاء الدراسة الثانوية، وذلك يوم الثلاثاء االموافق 13.6.2017.

ويستدل من لائحة الاتهام أن سبب جريمة القتل هو عدم توافق رغبة القتيلة بالزواج من شاب مع إرادة العائلة.

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وعلى خلفية خلاف الفتاة مع عائلتها ورفض والدها لذلك، وبعد عنف وتهديد تجاهها، قررت هنرييت قرا ترك المنزل بتاريخ 26.5.2017 خوفا على حياتها، وبقيت في عدة أماكن مختفية عن الأنظار، فيما حاول والدها المتهم بقتلها ووالدتها وأقاربها إعادتها إلى المنزل.

وجاء في لائحة الاتهام أنه في مساء يوم 8.6.2017 توصلت عائلة هنرييت قرا إليها حيث كانت في منزل بالرملة، فقام أحد أفراد عائلتها بتحطيم هاتفها الخليوي، وعند الساعة الثالثة فجرا، وصل والدها إلى المكان واستشاط غضبا وضربها بلكمات وهددها بالقول "كم بقيت في السجن، سأبقى طوال حياتي فيه، لا يهمني".

وجاء في لائحة الاتهام أنه في مساء يوم 8.6.2017 توصلت عائلة هنرييت قرا إليها حيث كانت في منزل بالرملة، فقام أحد أفراد عائلتها بتحطيم هاتفها الخليوي، وعند الساعة الثالثة فجرا، وصل والدها إلى المكان واستشاط غضبا وضربها بلكمات وهددها بالقول "كم بقيت في السجن، سأبقى طوال حياتي فيه، لا يهمني".

وفي مساء يوم 12.6.2017 شاركت هنرييت قرا في حفل تخريج دفعتها من المدرسة، وعادت للمنزل فجرا، وفي صباح اليوم التالي خرجت من المنزل وأودعت في بنك البريد مبلغ 400 شيكل ثم تحدثت مع إحدى قريباتها حول بعض التفاصيل، فاتصلت قريبتها بوالد هنرييت قرا وأخبرته بالتفاصيل، فتوجه الوالد إلى المنزل الذي تسكن فيه ابنته، وعلى خلفية ما يسمى بـ"شرف العائلة" طعنها 3 طعنات حتى الموت وأخذ معه السكين.

نفى طاقم الدفاع عن الوالد المتهم بقتل ابنته ما نسبته إليه النيابة، مشيرا إلى أن أداة جريمة القتل لم تضبط، وأنه ستثبت براءة الوالد من التهمة الموجهة إليه.