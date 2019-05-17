شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. بدأت الان معركة الحسم التي ينتظرها كل اليمنيين وإحراز تقدم وضربه موجعة للمليشيات اليوم "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن "ما قامت به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون". واعتبر بن سلمان في تغريدتين على حسابه في (تويتر)، الخميس، أن "ما يقوم الحوثيون بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية في اليمن".. وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون وعسكريون بأن الحل العسكري والحسم في اليمن اقترب وان التحالف يتوجه لهذا الحل بعد رفض مليشيات الحوثي ومن وراءها ايران كل الطرق للحل السياسي.

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