حفاظ بلادنا يحققون مراكز متقدمة بمسابقة حفظ القرآن في جيبوتي

حقق حفاظ بلادنا مراكز متقدمة بمسابقة جيبوتي للقرآن الكريم بجيبوتي والتي شارك فيها أكثر من 30 متسابقا من 10 دول. وحقق الحافظ محمد عبدالرحمن باسلامة المركز الثاني في فئة المصحف كاملاً بمسابقة جيبوتي الإقليمية للقرآن الكريم في دورتها الـ 21 للعام ١٤٤٠هـ. وحاز الحافظ ميمون حازم حيدرة الحنشي على المركز الثاني في فئة الـ 20 جزء ، فيما حصل الحافظ محمد عبدالله سويدان على المركز الرابع في فئة الـ 10 أجزاء.

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