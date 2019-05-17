شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن رسوم الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية أرقام خرافية لإقامة بمميزات غير مسبوقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجحت مصادر ، عن تقدير الرسوم للإقامة المميزة ، و التي ستحدد تقريباً بنحو مبلغ 100 ألف ريال سعودي ، مايعادل 26،6 ألف دولار سنوياً ، كما ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسوم قد تصل إلى مبلغ 800 ألف ريال سعودي ، مايعادل 213،28 ألف دولار.



عاجل.. مقتل مهدي المشاط برصاص قيادي من بيت المداني وقناة المسيرة تكشف تفاصيل الحادثة

عاجل.. مقتل مهدي المشاط برصاص قيادي من بيت المداني وقناة المسيرة تكشف تفاصيل الحادثة

مقترحات من

وأشارت المصادر ، إن الإقامة المميزة ستتيح الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة المؤقتة أو الدائمة ، حيث ستضمن لهم العديد من المميزات والاستفادة من خدمات عديدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

Advertisements

ويهدف النظام الجديد للإقامات لغير السعوديين ، إلى منح المستفيدين فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن ، منها امتلاك العقار وفرصة الانتفاع منه من خلال الاستئجار ، وخدمات التعليم ، والصحة ، وجميع المرافق ، وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة.

وتتوقع المصادر : إنه ستعمل الجهات المختصة على منح "إقامة مميزة" للعدد من الكفاءات المميزين ، خصوصاً في التخصصات النادرة ، وذلك للاستفادة منهم في المملكة.



عاجل.. مقتل مهدي المشاط برصاص قيادي من بيت المداني وقناة المسيرة تكشف تفاصيل الحادثة