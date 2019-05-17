شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي : هذه العصابة ستنتهي بالموت دون رحمة وقريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الإعلامي بفضائية أبوظبي، عادل اليافعي، هجوم حاد ولاذع على جماعة الحوثي في اليمن،وقال أنها ستنتهي قريبًا.

وكتب في تغريدة له عبر ، تويتر، " خرجوا بشعار الموت فوجدوه مرافقا لهم فلا هم قتلوا أمريكيا ولا إسرائيليا ".

ومضى يقول " وكل يوم وهم يدفنون المئات منهم حتى امتلأت الوديان والسهول والشعاب بجثثهم ناهيك عن من دفنوا وهم بالآلاف في صحاري الجنوب ".

وأختتم تغريدته بالقول "ستنتهي هذه العصابة بالموت دون رحمة وقريبًا".

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