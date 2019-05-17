شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الفيزياء الفلكية: حالة ماطرة في معظم المناطق اليمنية لمدة أسبوع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، ان نماذج الطقس و بيانات الأقمار الصناعية تشير إلى حالة من اضطراب الطقس تكون ماطرة، و أن الهطول سيكون على نطاق واسع، يشمل معظم مناطق الجمهورية اليمنية.
و أوضح الشوافي أن هذه الحالة الماطرة ستبدأ من غد الجمعة 17 مايو 2019، و تستمر لمدة أسبوع.
و أوضح الشوافي أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد أمطار بين غزيرة و متوسطة، و البعض منها ستكون خفيفة إلى متوسطة.
و توقع أن الهطول خلال اسبوع يكاد يغطي جميع المناطق باستثناء بعض الأجزاء من الصحاري الداخلية في المهرة و حضرموت حتى شبوة و بعض أجزاء من المناطق الساحلية.
و لفت إلى أن الأمطار ستعم المرتفعات و الهضاب الداخلية، و التي ممكن ان تحظى بأكثر من هطول للأمطار خلال أسبوع.
و نوه إلى أنه و بشكل عام متوقع ان يتجاوز التراكمي للهطول في المرتفعات و الأحواض الجبلية 60 ملم خلال أسبوع.
و قال الخبير الشوافي إن الأمطار الرعدية الغزيرة تؤدي إلى جريان السيول، و عليه ننبه إلى الاحتماء من الأمطار و البرق و تأثيراته و الابتعاد عن بطون الاودية و مجاري السيول.
كما نبه السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية و انزلاقات التربة و الصخور في الطرقات الجبلية الناتجة عن الأمطار.
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