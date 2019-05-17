شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرير قعطبة ""الخليج 365"" ينشر أسماء قيادات عسكرية تعمل مع الحوثيين بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت وحدات عسكرية تابعة للشرعية والقوات المشتركة ومجاميع تابعة للمقاومة الجنوبية من تحرير مدينة قعطبة بمحافظة الضالع - جنوب البلاد - بالكامل صباح اليوم الجمعة بعد مواجهات هي الأعنف منذ أسابيع وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً شاملا بدأ مع ساعات الفجر الأولى - اليوم الجمعة - من ثلاثة محاور بجبهة حجر وقعطبة ومريس تحت مسمى معركة "قطع النفس".

وقالت إن 9 قتلى على الأقل من جانب الشرعية و30 قتيلاً من المسلحين الحوثيين، والتي لا زالت جثثهم تتوزع الشوارع والمتراس ولم تسحب حتى كتابة هذا الخبر.

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وساهمت في تحرير المدينة قوات تابعة للواء ٣٣ مدرع، و٣٠ مدرع بقيادة هادي العولقي، وتشكيلات من العمالقة، إضافة إلى مجاميع من لواء الصاعقة المدعوم إماراتياً والتابع للمجلس الانتقالي الإنفصالي، واللواء ٨٢ الموالي لصلاح الشنفرى.

وكانت قيادات عسكرية جنوبية بالتنسيق مع مشايخ وزعماء قبليين دعموا مسلحي الحوثيين واستولوا على مدينة قعطبة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

ينفرد موقع اليمني الجديد بذكر أسماء أبرز القيادات العسكرية التي تساند الحوثيين في قعطبة/ الضالع حالياً وكانت ضمن تشكيلات الجيش في النظام السابق.

اللواء قاسم لبوزة/ نائب رئيس المجلس السياسي للحوثيين بصنعاء.

اللواء محمد سعيد الحريري قائد في المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثيين.

اللواء جهاد علي عنتر قائد اللواء 127وهو قائد ميداني يشرف على العمليات العسكرية.

العميد لحسون صالح مصلح في وزارة دفاع الحوثيين.

العميد محسن السقلدي / أركان الشرطة العسكرية التابعة للحوثيين.

العميد يحي الشعيبي/ مدير القاعدة الإدارية

والعميد احمد الشعبيبي قائد اللواء الأول حماية.

العميد مطهر الشعيبي وكيل وزارة الداخلية.

العميد ناصر اليزيدي ضابط في الاستخبارات العسكرية.

العميد محمد الشاعري ضابط في وزارة الداخلية.

العميد مشعل الداعري ضابط في وزارة الدفاع.

المقدم حسام الجحافي مسؤول الطيران المسير لدى الحوثيين.

