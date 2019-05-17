شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لهذه الأسباب وصل رئيس الوزراء إلى الرياض وليضعها أمام رئيس الجمهورية (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زيارة يجري خلالها عدد من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادات تحالف دعم الشرعية في اليمن وسفراء الدول الشقيقة والصديقة. وسيطلع رئيس الوزراء فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الملفات العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية، وتلقي التوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية للتعاطي معها بما يضمن استمرار وتعزيز الانجاز المحقق على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. كما سيطلع فخامة رئيس الجمهورية، على جهود الحكومة على صعيد تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية وصرف المرتبات وتحقيق الاستقرار النقدي واستعادة التعافي الاقتصادي، والخطط التي ستنجزها خلال المدى القصير والمتوسط في هذه الجوانب. وجدد رئيس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله إلى الرياض، دعوته لجميع أبناء الشعب اليمني للاصطفاف إلى جانب الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي والمشروع الوطني، باعتباره طوق النجاة الوحيد لإخراج اليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة ودولة النظام والقانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة وإزالة كل عثرات وأخطاء الماضي وتصحيحها. وقدم الشكر الجزيل لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة وجميع دول التحالف، لدورهم الفعال ومساندتهم التاريخية لليمن وشعبها لدحر الانقلاب وخوض المعركة حتى تحقيق النصر، وحماية اليمن من الأطماع الإيرانية والهيمنة على المنطقة.

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