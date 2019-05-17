شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انتفاضة داخل الشرعية وأول مطالبة بمحاسبة الرئيس هادي والاطاحة به والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - متابعات

شن سياسي جنوبي بارز هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وقال المحلل والسياسي الجنوبي هاني مسهور على حائط صفحته بـ"تويتر" بأن الموقف يتطلب شجاعة في التقييم ومواجهة الرئيس هادي ومحاسبته على ما قامت به قيادته العسكرية من خيانة وتواطئ مع العدو على مشارف الجبهات.

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وأضاف"قائلاً: القوات المسلحة الجنوبية حسمت معركة الضالع بانتصار الحق على الباطل، ومع ذلك فلقد كشفت الشرعية دنائتها بدعمها لاذناب إيران الحوثيين.

وأختتم مسهور تغريدته بالقول" الضالع تنتصر.