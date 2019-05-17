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عدن - ياسمين التهامي - هجوم في صنعاء على منزل قيادي عسكري (تفاصيل)



هاجم الحوثيون بصنعاء منزل قيادي عسكري وهو اللواء عبدالحافظ السقاف مدير أمن محافظة إب.



وقالت مصادر إنه تم الهجوم على منزل اللواء عبدالحافط السقاف بعشرة أطقم مسلحة وعدد من السيارات المختلفة حيث باشروا بإطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه المنزل.



وبحسب المصادر فإنه تم اقتحام المنزل وأسر من كان بداخله.



وتحدثت انباء ان من اقتحم منزل السقاف هم حوثيين من ابناء قبائل خولان على خلفية مسجونين من خولان في إب إثر مهاجمتهم قرية في منطقة حبيش واحراقها.



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