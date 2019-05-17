مدفعية الجيش تدك معاقل المليشيا الانقلابية في حريب نهم شرق صنعاء

شنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة قصفاً مدفعياً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق صنعاء. وقالت مصادر ميدانية انقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني استهدف مواقع لمليشيا الحوثي في حريب بمديرية نهم شرق صنعاء. ويأتي القصف مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا الانقلابية في عدة محافظات.

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