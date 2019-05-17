مقاتلات التحالف تغير على مواقع وتجمعات للمليشيا في حيفان بتعز

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الجمعة مستهدفة آليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. وقالت مصادر "الخليج 365" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبل المنظرة بجبهة حيفان. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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