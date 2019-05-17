العميد التميمي يلتقي مدير عام المشاريع بوزارة الداخلية

التقى المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، ظهر اليوم الخميس بمكتبه، بالمدير العام لقطاع المشاريع بوازة الداخلية العميد أحمد المحسني والوفد المرافق له.

ورحب العميد التميمي بفريق إدارة المشاريع بالوزارة الذي يزور المكلا حالياً بتوجيهات من نائب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، مثمناً وقوف ومساندة قيادة وزارة الداخلية ممثلة بالمهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومتابعته المستمرة للنجاحات الأمنية التي تحققت في مديريات ساحل حضرموت.

واستعرض العميد التميمي للوفد الوزاري سير العمل في إدارة الأمن والشرطة وكذا أبرز المشاريع الأمنية التي تم تشييدها بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة عبر برنامجها الذي استهدف تطوير القطاع الأمني في كافة مديريات ساحل حضرموت .

ونقل الوفد الوزاري تحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري لقيادة الأمن والشرطة، معبرين عن سعادتهم لما شاهدوه من استقرار أمني تشهده مدينة المكلا بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت.

وفي ذات السياق قام وفد قطاع المشاريع بوزارة الداخلية برئاسة العميد احمد المحسني بزيارات تفقدية للإطلاع على سير العمل في مبنى البحث الجنائي، إضافة إلى خطة الوزارة لإعادة بناء وتأهيل معسكر القوات الخاصة،وكذا رفع الدراسات والمخططات لاستكمال المباني الخاصة بكلية الشرطة .