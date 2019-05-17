شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...القرية اليمنية الساحرة التي تعلو الغيوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفردت صحيفة البيان الاماراتية تقريرا حول قرية الحطيب الواقعة في سفوح جبال حراز بمحافظة صنعاء والتي كان00ت قد اضيفت ضمن التراث في عام 2002م في اليونسكو.

وفي التقرير يقول أن كل ما حول هذه القرية من مناظر ثقافية نادرة من جبل «حرز» و«القاضي» و«القناص» و«مناخة» وغيرها، إلى آخر القرى والجبال المطلة على المنحدرات المتدرجة مع تاريخه القديم.

قرية الحطيب البديعة ليست قرية عادية، رغم شهرتها الوحيدة على الألسن بأنها لم تنعم يومًا بماء المطر فكل السحب تتشكل أسفلها، لكنها قيمة استثنائية عالمية ممتلئة بالكثير.

* جبل حراز المطل على الفضاء قرى القمم ومن المعروف تاريخيًا أن كل القرى المبنية في أعلى جبال اليمن، هي أعلى من سحابها، لا لكي تصبح هناك معلقة بلا سبب، بل كانت رغبة من اليمني القديم في الاحتماء بأسرته والاستقرار بعيدًا عن الحيوانات المفترسة، وينجو كذلك من الأعداء والمحاربين والغزاة أثناء الغارات المفاجئة والهجمات المتكررة، فيصبح دفاعه عن نفسه أقوى وهو في الأعلى، لتبقى هذه القرى في ارتفاعها كما هي صامدة حتى يومنا، رغم الحروب التي مرت في تاريخها. بقيت محمية من المجاعات والتوترات ولم تتأثر بأي شيء، وبما أنها فوق تلك القمم فإن طقسها أيضًا مثير كوجودها.

جوّها الثلجي شتاء يظل حتى الصباح الباكر فقط، فما أن تشرق الشمس سرعان ما يتحول إلى دافئ، وإن كان الفصل شتاءً.

* قرية الحطيب فوق الغيم قرية الحطيب مبنية فوق قمة جبل «حَرّاز»، وبمراجعتنا لموسوعة جبال اليمن الشهيرة والكثيرة، فإن جبل «حَرّاز» عبارة عن منطقة جبيلة واقعة بين صنعاء والحديدة، لا تحتوي على قرية الحطيب فقط، بل قرى أخرى ما زالت مبانيها قائمة، وبعض منها منذ القرن 11 الميلادي. بقيت هذه المنطقة الجبلية ذات استراتيجية منذ المملكة الحميرية، وهي مملكة يمنية من عصور ما قبل الإسلام، وذلك بسبب موقعها بين سهل تهامة الساحلي المحاذي للبحر الأحمر من الشام طولاً إلى إقليم الحجاز من مكة وجازان إلى صنعاء اليمن، لذا كان جبل «حَرّاز» نقطة توقف مهمة للقوافل التجارية عبر التاريخ، لتنشأ القرى أسفلها حتى قممها بهندستها المعمارية المميزة، مع ترك الكثير من المساحات للمحاصيل.

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صخور وحقول من أجمل ما لاحظناه أن بناء كل قرية أو بلدة تم كالقلعة المحصنة بمنازلها وجدرانها القوية اللاصقة بصخور جبال «حَرّاز»، لتكمل بناءها بأبوابها الدفاعية، كل ذلك تم دمجه بذكاء مع المناظر الطبيعية حتى بدت تلك القرى الجميلة لا يُعرف لها بدايتها من نهايتها وهي بين الصخور والحقول الواسعة النابتة بالدخن والبُن والعدس… مع نباتات وافرة تأكلها الماشية. وبما أننا نتحدث اليوم عن قرية الحطيب التي بنيت من الحجر الرملي الأحمر المطل على التلال، وما حولها أيضًا من قرى محاطة بالأسوار تأسست قبل 8 قرون، مثل قرية بيت القميص وقرية بيت شمران وقرية مناخه في وسط جبال «حَرّاز»، وقرى أخرى بينها طرقات ممهدة دون الضرر بالطبيعة، نجد أن وضع المنطقة في قائمة التراث العالمي مهّد أيضًا لما لهذا التداخل بين البناء والطبيعة واستمرار العيش من وجود.

الحطيب، هذه القرية المعلقة المبنية على قمة الجبل، وكأنها لوحة من عالم آخر، لكونها تعانق الفضاء والسحب أسفلها، يعدها الناس ليس أجمل قرى العالم فقط، فقد تحدث عنها القاصي والداني بوصفها قرية ذات مكانة خاصة، بل يزورها الناس من كل أنحاء الدنيا، اعتقادًا بأهميتها، ليجدوها مباركة، بالأخص ساكنيها من طائفة «البهرة» المسالمة والمتسامحة، وليتبنى أهلها وأغنياؤها بناء المشاريع الخدمية فيها من مدرسة ومستشفى… وإقامة الاحتفالات وإحياء ليالي رمضان ومساعدة الفقراء وإطعامهم. زوار البهرة الهنود هم أغلب زوار قرية الحطيب، حيث يصل عددهم إلى نحو 1.5 مليون نسمة، وهم من أتباع «الداودية»، وحسب كتاب «الإسماعيليون كشف الأسرار ونقد الأفكار» فإن بهرة «الداودية» هم أحد فرق البهرة الإسماعيلية، الذين اتبعوا الخليفة الفاطمي المستعلي بالله، تمامًا مثل اعتقاد أهل القرية، وهؤلاء يزورون قرية الحطيب بسبب وجود مزار وقبة «حاتم محي الدين»، منذ 800 عام، الذي عمل هذا العالم على تدريس تلامذته، وله الفضل في استمراريتهم، بدليل تواصل وجود المدرسة الإسماعيلية التي يتعلم منها «البهرة» عقيدتهم.

يُذكر أن «البهرة» لفظ هندي الأصل ويعني (التاجر)، لكن تبقى أصولهم ونشأتهم في مصر منذ العصر الفاطمي، ظلوا ينتقلون ويسافرون حتى استقر أغلبهم في أماكن عدة حول العالم، وأغلبهم في الهند وباكستان وسيريلانكا وسنغافورة ومدغشقر… والآن في دول الخليج العربي، لكن تبقى الهند مقامهم الأول عبر تاريخهم، ويعتبرون عددا من مدن منطقة الخليج مركزًا آمنًا لهم ولتجارتهم. فيما تبقى قرية الحطيب في عزلتها وقمتها، لا يتعدى سكانها الـ1000 نسمة، ومع ذلك تظل ساحرة وثمينة إلى يومنا هذا.

* كارل أوغست قام الألماني «كارل أوغست راتجينس» بعدة زيارات لليمن، حيث كان اهتمامه منصباً على تاريخ الجنوب للجزيرة العربية تحديدًا، ولكن يهمنا أن نشير في البداية إلى أنه باحث جيولوجي ومهتم بـ«الأثنوجرافيا» (وصف الأعراق البشرية) وأحوال الناس، ومهتمًا بالخطوط العامة لهيكلة وتطور المجتمع. ذهب إلى اليمن في بداية القرن العشرين ليرصد الظواهر الاجتماعية والطبيعية من موضعها، عاش طويلاً هناك وساهم في أبحاثه وكتب الكثير، ليعتبر الآن هو أهم باحث مر على اليمن، خاصة أنه ترك أكثر من 2500 مادة اثنوغرافية، وحوالي 4000 صورة تقريرية إيجابية وسلبية من جنوب جزيرة العرب.

كارل خريج جامعة هامبورغ الألمانية، توسع في تعليمه العالي حول مواضيع الجغرافيا والجيولوجيا وعلم الفلك والأرصاد الجوية وعلم الأحياء في وقت قصير ودون تخطيط، رغم أنه أثناء دخوله اليمن لم يجد حضارة حديثة، حيث لا طرق أسفلتية ولا سيارات ولا بريد ولا تلغراف، ولا آلات، فكل شيء كان يدوي الصنع، فقاوم أن يصنع علاقات جيدة مع إمام اليمن الذي مهد له الطريق للبحث في الأمكنة التي أراد حفرها والكتابة عنها. قد يهمك شاهد| فنان كويتي معروف ينجو من الموت بحادث مروّع وينشر الصور الأحياء اليهودية في صنعاء وجبل «حَرّاز» كانت بمثابة اكتشاف هام للباحث كارل، خاصة القبور القريبة منها، فأخذ يفتش تلك الحفريات حتى اكتشف الكثير من الآثار مما أقنع الإمام ببناء متحف لتلك المكتشفات، فكان أول متحف آثار في شبه جزيرة العرب. لكن يبقى صعوده للقرى في قمم الجبال، خاصة قرية الحطيب فرصة لدراسة المناخ بهدف إنشاء محطة للأرصاد الجوية في اليمن، التي تأسست في بضعة أشهر وجلب أدوات القياس ودرجة الحرارة وهطول الأمطار، كما لم ينسَ دراسة تاريخ الأعراق وثقافة الأقليات في اليمن، مع دراسة النباتات في جبل «حَرّاز» وقراها بشكل منهجي، وتصوير أحياء يهود اليمن ودراسة فنهم المعماري والهندسي. أروى.. ملكة ذائعة الصيت أروى، الملكة العربية اليمنية ذائعة الصيت، ولدت في القرن 11 الميلادي في جبال «حَرّاز» لعائلة مالكة، كان عمها هو الحاكم، وما أن بلغت الـ17 من عمرها، حتى تزوجت من ابن عمها وولي العهد، الذي لم يعمر طويلاً، لتحكم أروى بدلاً عنه، وكما ذكر المؤرخون بأنها كانت مثقفة ومطلعة وذكية وشجاعة وعلى دراية بعلوم كثيرة، ما أهلها لأن تكون ملكة، فذكر اسمها في الخطبة دلالة على حكمها الرسمي. اهتمت بالمدارس والاقتصاد والزراعة والأهم أنها نقلت العاصمة إلى صنعاء، والكثير، ليصبح قبرها في مسجدها بمدينة جبلة، مزارًا لأبناء طائفتها احترامًا، ومكتبة بقرب المسجد تحتوي على كتبها. اهتمام تاريخي بالتجارة «البهرة» طائفة دينية امتهنت التجارة حرفةً، ولهم في الخليج العربي وجود وسكن، حيث يصل عددهم عدة آلاف تتزايد مع الأيام، كما تنظم الطائفة مجلسًا سنويًا للعظة، يقيمه زعيمها سلطان البهرة، ولهم في مدن منطقة الخليج الاحترام والتقدير مع رسالة التعايش والسلام، بهدف تناغم العيش مع الطوائف كافة. الطائفة في الخليج العربي، أغلبهم من الهند وباكستان، لكنها طائفة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال الاستثمار العقاري والصناعي والصرافة، فأغلبهم يعملون بالتجارة، وبالبناء والخدمات والمشاريع التجارية. ثالث أعلى قمة جبلية شرق أوسطية لبلاد اليمن من الجبال الكثير وبأسماء لا حصر لها، تبدو شائكة وممتدة وجميلة وساحرة ومخيفة… فبها من القمم التي تعد الأبرز في العالم، ولكن لا يكاد يعرفها سوى أهلها. ورغم علو جبل «حَرّاز»، يبقى جبل النبي شعيب -عليه السلام- هو أشهر جبال اليمن وأعلاها، ليس في اليمن فحسب، بل وفي جزيرة العرب كلها، حيث يعد الجبل ثالث أعلى قمة جبلية في الشرق الأوسط، ورغم أننا لم نجد الخرائط الحديثة لهذا الجبل لنتخذها مصدراً، لكن بعض التقارير ذكرت ذلك، وأخيرًا، فإن الثلوج البيضاء تغلف رأسه كل عام، وبعد صقيع الشتاء والرياح السريعة التي تهاجم علياءه، حتى تبدو الغيوم الثقيلة أسفل قمته.

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