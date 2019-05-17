شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...طائرات الحوثي تصل محافظة المهرة ...وبهذه الطريقة تعاملت معها قوات الشرعية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المكتب الإعلامي بمحافظة المهرة، أن أصوات الطلق الناري الذي سمعه المواطنون كان ناجما عن رمي القوات الأمنية الرصاص الحي على طائرة تجسسية.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة المهرة، نهيب بجميع المواطنين بأن اطلاق النار في عاصمة المحافظة مديرية الغيضة هو نتيجة لتعامل أفراد الأمن مع طائرة بدون طيار تجسسية

وأضاف، نطمئن الجميع بأن الأمور تحت السيطرة ولا شيء يدعي للقلق