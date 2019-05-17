التحالف العربي يسقط طائرة حوثية في المهرة

أعلنت مصادر عسكرية اليوم الجمعة، اسقاط طائرة حوثية مسيرة كانت تحوم فوق معسكر لقوات التحالف العربي في محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان.

وقال المصدر، إن "طائرة حوثية إيرانية الصنع كانت تجوب معسكرا لقوات التحالف العربي في المهرة، إلا أنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطها".

وهذه هي أحدث طائرة مسيرة يتم إسقاطها، من قبل التحالف العربي، بعد سلسلة من المحاولات الحوثية لاستهدافها.

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وتخوض ميليشيات الحوثي حرباً بالوكالة عن طهران، في مسعى لإسقاط اليمن لمصلحة النفود الإيراني.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة المهرة، نهيب بجميع المواطنين بأن إطلاق النار في عاصمة المحافظة مديرية الغيضة هو نتيجة لتعامل أفراد الأمن مع طائرة بدون طيار تجسسية

وأضاف، نطمئن الجميع بأن الأمور تحت السيطرة ولا شيء يدع للقلق.