الوكيل التميمي يزور رئيس مجلس الافتاء بتريم

زار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي مساء أمس رئيس مجلس الافتاء بتريم الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك .

وعبر وكيل المحافظة المساعد خلال الزيارة ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ومدير ادارة الأوقاف والارشاد بمديرية تريم عبدالله الصامتي عن تمنياتهم لصاحب الفضيلة الحبيب العلامة بن حفيظ الصحة العافية والعمر المديد ، ومواصلة دوره في خدمة الدين الاسلامي ونشر الفكر الوسطي وتعميق روح الأخوة بين الجميع .

وأشاد الوكيل التميمي بالدور الريادي لمدرسة حضرموت الدينية وعلمائها الذي يعتبرون رمز الوسطية والاعتدال ، داعيا الجميع الى التخلي عن الغلو والتطرف والتمسك بالقيم والمبادئ الاسلامية السامية التي تحث على الالتفاف حول بعضنا البعض ونبذ كل الفتن والخلافات .

ناقلا تحيات السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن فرج البحسني ووكيل الوادي والصحراء عصام الكثيري للحبيب العلامة علي المشهور بن حفيظ ، مؤكدا وقوفهم الى جانب العلماء وشراكتهم الكاملة معهم لما يحملونه من ايمان وعلم وقدوة ومعرفة وحكمة يهتدي بها الجميع .

بدوره عبر العلامة بن حفيظ عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة الودية التي تعكس مدى الاهتمام الكبير التي توليه السلطة المحلية بالعلماء والدعاة وتقديرهم للشعائر الدينية ، سائلا الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد وأن يديم المحبة والتراحم والألفة بين جميع المسلمين.