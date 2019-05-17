أعلن المكتب الإعلامي بمحافظة المهرة، أن أصوات الطلق الناري الذي سمعه المواطنون كان ناجما عن رمي القوات الأمنية الرصاص الحي على طائرة تجسسية.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة المهرة، نهيب بجميع المواطنين بأن إطلاق النار في عاصمة المحافظة مديرية الغيضة هو نتيجة لتعامل أفراد الأمن مع طائرة بدون طيار تجسسية
وأضاف، نطمئن الجميع بأن الأمور تحت السيطرة ولا شيء يدعي للقلق
كانت هذه تفاصيل خبر رصد طائرة تجسسية بالمهرة.. والمكتب الإعلامي يعلن السيطرة على الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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