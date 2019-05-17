استمرار حملة النظافة الواسعة في بئر أحمد بالعاصمة عدن

تتواصل على قدم وساق حملة النظافة الواسعة التي أطلقها الشيخ القبلي رجل البر والخير والإحسان الشيخ مهدي العقربي وبتنسيق مع قيادة صندوق النظافة ممثلا بالقائم بأعمال الصندوق المدير التنفيذي نبيل غانم في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن والتي تستهدف الحملة أحياء وشوارع مدينة بئر أحمد وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. .

وتشمل حملة النظافة التي من المقرر ان تختتم يوم السبت القادم والتي يتم تنفيذها بدعم سخي من الشيخ مهدي العقربي رفع القمامة المتراكمة ومخلفات البناء من المنطقة واستهدفت الحملة عددا من الأحياء والشوارع الرئيسية ألتي كانت في حالة سيئة جدًا، فوجود المخلفات وتراكمها شوه المنظر العام وتم رفع اكواما من القمامة ونقلها إلى مقلب القمامة .

حملة النظافة التي يتم تنفيذها على نفقة شيخ المنطقة الشيخ مهدي العقربي وبإشراف ومتابعة شخصية منه , حظيت بارتياح واسع لدى كافة المواطنين في منطقة بئر أحمد والذين عبر عن شكرهم وتقديرهم للجهود والأعمال الخيرية التي يقدمها الشيخ العقربي لأهالي المنطقة .

كما عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لقيادة صندوق النظافة ممثلا بالقائم بأعمال الصندوق المدير التنفيذي الأستاذ نبيل غانم على تعاونه بإرسال آليات لنقل القمامة من المنطقة إلى المقلب الخاص بالقمامة .