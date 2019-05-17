المكلا.. نقطة مضئئة رغم ظلمة الحياة

تقع مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، في ساحل المحافظة، وهي ثالث أهم مدينة يمنية بعد صنعاء وعدن.

تطل المكلا على البحر العربي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة حسب إحصائيات العام 2005.

سكان المكلا أغلبيتهم من الحضر وتعدّ مجتمعًا حضريًا نسبيًا، بالنسبة لبقية المدن اليمنية التي يغلب على طابعها المجتمع القبلي

تتميز المكلا بطابع سياحي خاص مما جعلها محطة استثمارية كبيرة تجتذب المستثمرين والسياح، كما أن رقي اهلها وتحضرهم كان أهم العوامل التي مكنتها من البروز سياحيا وثقافيا بالإضافة إلى استقرار الامن فيها.

تعدّ المكلا مدينة وليدة رغم إنتعاش اسواقها وارتفاع عدد المستثمرين فيها، إلا ان نسبة ارتفاع السكان فيها تتوافق نسبيا مع الزحف العمراني الذي يمدد رقعة مساحتها سنويا.

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كلمة المكلا في اللغة العربية تعني المرسى أو الميناء، أُطلق عليها الكثير من الأسماء مثل الخيصة وبندر عمر إلا إن الاسم الأخير كان أكثرها شيوعا.

يعدّ الطقس فيها حار صيفا ومعتدل شتاءً وتهطل الأمطار فيها شبه موسمية.

وتحيط بها مجموعة من الجبال متوسطة الارتفاع بشكل دائري كما يمر من خلالها عدة أودية تصب في سواحلها.

وتبعد المكلا عن العاصمة صنعاءحوالي 620 كيلو متر حيث يُقطع حوالي 73% من هذه المسافة داخل حضرموت نفسها لكبر حجمها.