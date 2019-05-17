شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يدعو السعودية لضرب معسكرات الحرس الثوري الإيراني وطمسها من الوجود لهذا السبب! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في جماعة الحوثي، محمد البخيتي إن ضرب أرامكو السعودية بطائراتهم المسيرة، يأتي دفاعا عن النفس وردا على الهجمات الجوية السعودية في اليمن.
ودعا البخيتي في مقابلة على قناة روسيا اليوم، تابعها محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، السعودية والإمارات لمهاجمة الحرس الثوري الإيراني مباشرة إن كانوا يعتبرون الحوثيين يتبعونه.
وتساءل البخيتي: لماذا لا تهاجم السعودية والإمارات الحرس الثوري الإيراني بدلا عن مهاجمة جماعته إن كانت تابعة لإيران.
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