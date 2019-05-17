شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...إنهيار كبير للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم الجمعة العملة:بيع-شراء

دولار امريكي:536-532 ريال سعودي:142-141.2 درهم اماراتي:144-143 يورو:595-586 Advertisements ريال قطري:136-133 دينار كويتي:1647-1600 دينار بحريني:1410-1384 ريال عماني:1320-1309 جنيه استرليني:683-676

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