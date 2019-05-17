اخبار الخليج / اخبار اليمن

ورد الان ...إنهيار كبير للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة (الاسعار الان)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...إنهيار كبير للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم الجمعة 

العملة:بيع-شراء
دولار امريكي:536-532

 

ريال سعودي:142-141.2

درهم اماراتي:144-143

يورو:595-586

Advertisements

ريال قطري:136-133

دينار كويتي:1647-1600

دينار بحريني:1410-1384

ريال عماني:1320-1309

جنيه استرليني:683-676

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان ...إنهيار كبير للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الجمعة (الاسعار الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا