شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف حقيقة وفاة عبدالملك الحوثي بعد دخوله في غيبوبة كاملة .. وهذا ما حدث في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر اعلامية وفاة زعيم االحوثيين عبدالملك الحوثي ان زعيم عقب دخوله في غيبوبة كاملة فجر الثلاثاء . واشارت المصادر إلى ان المليشيات قامت بنقل عددا من اطباء مستشفى 48 ومستشفى المتوكل ، الى مقر اقامة عبدالملك الحوثي لعلاجة والاشراف على حالته التي تتدهور يوما بعد اخر جراء اصابته بمرض السرطان . وكانت قيادات حوثية ، بعضها استقالت من الجماعة ، قد كشفو في وقت سابق اصابة عبدالملك الحوثي بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية ، وهو ما يؤكد ظهورا في خطاباته خلال الفترة الاخيرة بجسم هزيل وشاحب

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