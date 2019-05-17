الجيش الوطني يحبط هجوما حوثيا على مطار الحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني مساء أمس الخميس من إحباط عملية إرهابية للمليشيات الحوثية في مطار الحديدة. وكشفت مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية دفعت 6 من عناصرها لتنفيذ عملية إرهابية في مطار الحديدة باءت بالفشل الذريع أمام يقظة القوات المشتركة. وأكدت أن المتسللين الانتحاريين لقوا مصرعهم قبل وصولهم إلى الهدف المرسوم لهم. وأشارت المصادر إلى أن كل تحركات المليشيات الحوثية التي لم تلتزم يوما واحدا باتفاق وقف إطلاق النار، مرصودة بدقة وأي محاولة تسلل مصيرها الفشل الذريع.

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