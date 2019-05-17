ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه، في أسواق عدن، اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 600 و700 ريال.

فيما كانت أسعار الجزر والخيار450 ريال يمني للكيلو الخيار و 400 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسة والباذنجان.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 500 و 600 ريال يمني للكيلو الواحد ، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 400 ريال للكيلو الواحد.

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فيما تراوح سعر كيلو البرتقال والتفاح المستورد ما بين 1000 و 800 ريال ،فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار الكيلو الواحد للموز بين 300 و 280 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوخ1500 ريال.

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق " الصحن " ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار الخوخ 1500 ريال يمني للكيلو الواحد.