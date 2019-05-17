تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم الجمعة

شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية، صباح اليوم الجمعة، ااستقرارًا ، لثبات سعر الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 537 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 532 ريالًا أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: Advertisements أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 141 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 144 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 140 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 142 ريالًا أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق الموازية: يشهد سعر الريال اليمني مقابل العملات في السوق الموازية لتجارة العملات الدولية استقرارًا، لثبات سعر الدولار ،وذلك بتداول صباح اليوم الجمعة.

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