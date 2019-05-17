ننشر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الجمعة، انخفاضًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 22.231.8 ريالات 41.40 $
سعر الذهب عيار 22 20.389.15 ريالًا 37.95 $
اسعار الذهب عيار 21 19.450.14 ريالًا 36.22 $
اسعار الذهب عيار 18 16.673.85 ريالًا 31.05 $
اسعار أوقية الذهب 691.119 ريالًا 1.287 $
اسعار جنيه الذهب 155.611.86 ريالًا 289.78 $
اسعار كيلو الذهب 22.229.115 ريالًا 41.395 $
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
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