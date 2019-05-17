شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ينشر معلومات عن (الطفلة) التي قالت وسائل الإعلام انها الناجية الوحيدة من القصف بصنعاء ومن هو صاحب المنزل الذي تم قصفه من طيران التحالف؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اتحاد الإعلاميين اليمنيين التابع لجماعة الحوثي الإنقلابية، أن التحالف استهدف منزل رئيس الاتحاد الأستاذ عبدالله صبري في العاصمة صنعاء،شارع الرباط بغارة جوية صباح اليوم الخميس. ونشر موقع "المسيرة نت" التابع لميليشيا الحوثي، تأكيد إصابة "صبري" قائلاً: "أنه نجم عن الاستهداف إصابة الاستاذ عبدالله صبري رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين، بجروح متعددة وكسور بالإضافة إلى أفراد عائلته وفقدان أحد أطفاله -لايزال في عداد المفقودين. Advertisements وقال ناشطون ان الطفلة التي تم تداول صورها هي أحد اقارب الاعلامي عبد الله صبري وكان التحالف أعلن اليوم الخميس، شن عملية عسكرية نوعية على أهداف حوثية في صنعاء

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