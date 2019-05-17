شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبناني يعترف رسميا بمصرع ثلاثة من أبرز قياداته في معركة تحرير قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف حزب الله اللبناني بسقوط ثلاثة من أبرز قياداته في معركة تحرير #قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وجاء في الاعتراف الرسمي لحزب الله الإرهابي بمصرع ثلاثة وصفهم بأنهم من خيرة رجاله لقو مصرعهم في معركة #الضالع (قعطبة) وهم :

1-عباس حيدر

2- علي الشامي

3- محمد سلمان

وكانت القوات الجنوبية طهرت مدينة قعطبة، شمال محافظة الضالع وقتلت العشرات من ميليشيا الحوثي، كما تخوض معارك عنيفة مع هذه الميليشيا في غرب المديرية، مع تصفية 97 حوثياً خلال المواجهات.

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وذكرت مصادر عسكرية في الضالع" أن جثث قتلى الحوثي متناثرة بالعشرات شمال قعطبة في واحدة من أكبر الهزائم التي منيت بها، كما استسلم عشرات آخرين بعد تنفيذ عملية التفافية ومحاصرتهم في مواقعهم.

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في محيط مدينة قطعبة، وأن القوات المشتركة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة الدائري الغربي، تم خلاله إحراق عدد من الآليات العسكرية وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. كما تمكنت القوات المشتركة وعبر كمين محكم من تطويق العشرات من الحوثيين، في الجبهة الشمالية والغربية.

ووفقاً لهذه المصادر، تكبدت الميليشيا خسائر كبيرة حين باغتت القوات تجمعاتهم في منطقة الدائري الغربي بهجوم عنيف بعد تنفيذ كمين محكم، تمكنت خلاله من إحراق عدد من الآليات.

وذكرت قناة «العربية» نقلاً عن مصادر عسكرية أن قوات الشرعية قتلت 97 حوثياً وأسرت 120 في محافظة الضالع. وقالت إن من بين الأسرى قيادات من الحركة. وأضافت القناة أن قوات الجيش اليمني والمقاومة طردت الحوثيين من مدينة قطعبة شمالي الضالع.

وحققت قوات الجيش والمقاومة تقدماً كبيراً وطردت الحوثيين من المدينة. وأضاف أنه تم أسر 120 حوثياً بينهم قيادات.